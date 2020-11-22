В Перми загорелись автоцистерны с нефтью

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Перми на улице Причальная в 11.15 22 ноября загорелись три автоцистерны с нефтью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. После приезда пожарных на место выяснилось, что пожар произошел из-за разлившейся жидкости, содержащей нефть. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

На место пожара прибыло 11 машин и 47 человек. Огонь был быстро ликвидирован, никто из людей не пострадал. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверка, устанавливая обстоятельства и причины пожара.