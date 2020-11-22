«Получил серьезную травму». В Прикамье 8-летний мальчик пытался пролезть под грузовым поездом

Место происшествия. Фото: Уральское следственное управление на транспорте.

Вечером 20 ноября двое маленьких братьев гуляли недалеко от железнодорожной станции Шабуничи в Краснокамском городском округе. Затем они решили перейти через железнодорожные рельсы на другую сторону поселка.

В это время на путях стоят грузовой поезд. Малыши начали пробираться под вагонами.

- В то время, когда дети пролезали под поездом, состав начал движение, таким образом, правая нога старшего из мальчиков была сдавлена колесной парой поезда, в результате он получил серьезную травму пальцев ног, - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.

8-летнего мальчика отправили на лечение в детскую больницу в Пермь.

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали процессуальную проверку. В ходе осмотра следователи выяснили, что место травмирования не предназначено для пешеходного перехода, а ближайший настил находится на расстоянии 300 метров от места происшествия.

Решается вопрос о привлечении родителей мальчиков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.