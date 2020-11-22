Автобусы в Перми вновь изменят маршруты

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Маршрутная сеть Перми опять изменится. После завершения ремонта улиц КИМ и Революции на них перенаправят часть автобусных маршрутов. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобус №4 пойдет по улице КИМ, а маршрут автобуса №30 предполагается продлить до улицы Тургенева. Часть автобусов, которые ходили по улице Пушкина, будут переведены на улицу Революции.

- Благодаря этому будет уменьшена загруженность улицы Пушкина, - сообщили в департаменте. - Это будет первый опыт совмещения трамвайных путей и выделенной полосы для автобусов в нашем городе.

Для того, чтобы жителям микрорайона Ипподром было удобнее добираться до улицы Карпинского, автобусы маршрутов №28 и №29 пойдут по улицам Мира и Леонова. А автобус №9 будет ходить по улице Свиязева.

Изменения автобусных маршрутов будут рассматриваться до 26 ноября.