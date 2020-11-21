«У 22 детей – положительный мазок». В Рудничном доме-интернате в Пермском крае вспышка COVID-19

В Рудничном организовали "красную зону". Группа ВКонтакте "Рудничный Детский Дом-Интернат" (г. Кизел).

В Рудничном доме-интернате в Пермском крае, где проживают детишки с тяжелой инвалидностью, ЧП: у 22 детей выявлен коронавирус. Еще 53 ребенка считаются контактными.

- В Рудничном доме-интернате в городе Кизел зафиксированы случаи COVID-19, - сообщили в пермском краевом минздраве. - Специалисты краевого Министерства здравоохранения совместно с Минсоцразвития определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия.

У всех маленьких пациентов дома-интерната взяли мазки на коронавирус. Контактными были признаны 53 ребенка, у 22 положительный мазок на COVID-19.

Все дети с положительными мазками были выведены в отдельный блок. В учреждении была организована «красная зона». В больницу были госпитализированы трое самых тяжелых заболевших детей с симптомами COVID-19.