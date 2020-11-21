«Почему без маски?» В соцсетях обсуждают пермяка, бегающего голым по городу

Фото: скрин с видео группы ВКонтакте ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ.

«Я думаю, он проспорил», «Не садитесь в карты играть», «Что-то много голых сумасшедших стало», «Ладно, голый, но почему без маски?», - обсуждают в соцсетях пермяки обнаженного бегуна, которого дважды сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

На днях мужчину без одежды увидели выходящим из транспорта на Центральном рынке. На глазах у изумленных пассажиров он голышом прокатился в трамвае, потом вышел на остановке Рынок и побежал в сторону ларьков.

А в субботу, 21 ноября его запечатлели в поселке Крым, бегущим вдоль трассы.

- Он и в Заостровке бегал, - комментируют второй посты очевидцы.