Из-за аварии на водоводе без воды осталась часть жителей Орджоникидзевского района Перми

Без воды остались жители микрорайона Молодежный. Фото: архив "КП"

Утром в субботу, 21 ноября, в Перми произошла авария на водоводе, в итоге часть жителей Орджоникидзевского района города осталась без воды.

- Отключение водовода по ул. Косякова - Первомайская произведено в 9.50 для устранения повреждения по ул. А. Веденеева, 87, - сообщает диспетчерская служба ООО «НОВОГОР-Прикамье». - На период отключения без воды остались потребители микрорайона Молодежный. Вода с пониженным давлением подается в микрорайоны Левшино, ПДК, Камгэс, Январский, Энергетик. Жителям организован подвоз воды автоцистерной.

Место нахождения машины с водой можно утончить по тел. 2100-680.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» приносит извинения за неудобства.