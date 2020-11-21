«Плюс 289». В Пермском крае побит новый антирекорд по заболевшим COVID-19

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 006 человек. Фото: архив "КП"

Роспотребнадзор опубликовал свежие данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. На 21 ноября в Пермском крае было выявлено 289 новых случаев заражения COVID-19. 163 новых заболевших проходят лечение в больницах, 126 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 18 006, - сообщает краевой оперштаб. - Ежесуточный прирост больных составил 1,6%, коэффициент распространения болезни - 1,18.

Из 289 новых инфицированных – 131 мужчина, 153 женщины и пятеро детей (три мальчика и две девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 56 человек, 131 человек в возрасте 45-65, 97 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение, круг лиц, с которыми они контактировали, определен.