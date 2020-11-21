Заболевшим COVID-19 пермякам и контактным лицам прекращают выдавать постановления

Выдача постановлений прекращена с 18 ноября. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

20 ноября Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило об изменениях санитарно-эпидемиологических правил по «Профилактике коронавирусной инфекции».

- С 18 ноября выдача постановлений заболевшим COVID-19 и контактным лицам прекращена, - сообщила пресс-служба ведомства. - Управление уведомляет заболевших и контактных лиц о необходимости соблюдения ими режима изоляции в течение 14 календарных дней со дня контакта с больным. Оповещение будет проводиться через доступные каналы связи, о которых граждане сообщают в ходе сбора эпидемиологического анамнеза.

Сведения о контактных лицах направляются в медицинские учреждения для решения вопроса о выдаче больничного листа. Лица с положительным результатом теста на COVID-19 передают информацию в медорганизацию самостоятельно.

Исследования биоматериала контактных лиц проводятся только в случае клинических проявлений, сходных с коронавирусной инфекцией.

Заболевшие COVID-19 и контактировавшие с ними лица является должны соблюдать режим изоляции и не покидать место проживания не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, иные места массового скопления людей. Запрещается также пользоваться общественным транспортом и контактировать с другими людьми.

За несоблюдение требований человек будет привлекаться к административной ответственности в виде штрафа от 15 000 до 40 000 рублей и от 150 000 до 300 000 рублей.