В субботу вечером на пермской телебашне включат праздничную подсветку

- Фото: Василий Вахрин

Последний раз пермяки и гости города могли насладиться сиянием новой телебашни 4 ноября – в День народного единства. И вот она вновь засияет праздничными огнями.

Дело в том, что весь мир будет отмечать завтра День телевидения. Еще в 1996 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 ноября «телевизионной» датой - в честь проведения первого всемирного телевизионного форума.

Естественно, пермские телевизионщики не могли не присоединиться к торжеству. Для любознательных скажем: в Перми регулярное телевизионное вещание появилось с созданием Пермского телецентра в 1958 году. Ну а в Советском Союзе первый телецентр был открыт на Шаболовке в 1937 году, и с 1939 года началось регулярное телевещание.