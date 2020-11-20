"Она меня просто загипнотизировала!" Скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю.

- Она словно загипнотизировала меня, эта цыганка! – рассказывает сейчас 80-летняя пермячка.

В сентябре этого года старушка вышла из дома, чтобы сходить до магазина. На улице к ней подошла смуглолицая женщина.

- Она погадала и сказала, что моя дочь скоро попадет в аварию, поэтому срочно нужно снять порчу! - говорит пенсионерка. - Она объяснила, что нужно провести обряд.

В этом доме все и произошло. Скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В магазин перепуганная женщина не пошла, а вернулась вместе с гадалкой домой. Та зачем-то открыла в квартире все шкафчики, холодильник, и пересмотрела все содержимое. Затем на кухне взяла сырое яйцо и попросила полотенце, в которое его завернула. Затем раздавила яйцо, развернула тряпицу. В ее руках каким-то образом оказался какой-то темный предмет.

- Вот! Это и есть черная порча, - показала она.

Затем уверила: чтобы магический ритуал подействовал, нужно взять сберкнижку и идти в банк. Она уже увидела, что на счету старушки накоплено 198 тысяч.

Цыганка и не думала скрываться от камер видеонаблюдения. Скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю.

В отделении банка, в которое они пришли, сказали, что не могут без предварительной заявки выдать всю сумму. Снять удалось только 30 тысяч. В двух других отделениях – по 50 тысяч. В четвертом банковском офисе смогли забрать остальные 68 тысяч.

Цыганка сказала, что теперь все в порядке - дочь пенсионерки будет в безопасности. И была такова.

В банке следователю показали записи с камер наблюдения. Скриншот видео ГУ МВД по Пермскому краю.

С исчезновением гадалки магия перестала действовать. Пожилая женщина подумала-подумала и отправилась в полицию. Завели дело о мошенничестве. Женщина-следователь честно объехала банковские отделения – смотрела записи видеокамер. Цыганка совсем не пряталась от объективов, которые запечатлели ее во всей красе крупным планом и так и этак. Но где ж ее теперь искать? Однако надо ж такому случиться – нашла.

- Через несколько дней следователь ехала на работу, и увидела ее на улице из окна своего автомобиля, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. – Она тут же позвонила в дежурную часть полиции. Гадалка в ходе следствия вину свою признала, раскаялась и полностью возместила пенсионерке ущерб. Мотовилихинский районный суд назначил ей штраф в размере 90 тысяч рублей.