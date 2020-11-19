«Убил отца». В Пермском крае следователи раскрыли жестокое преступление

Мужчина проведет 9 лет в колонии за убийство отца. Фото: архив "КП"

В Чайковском 34-летний мужчина в сентябре прошлого года поссорился со своим 73-летним отцом. Сын был пьян и во время ссоры начал избивать пожилого отца. С серьезными травмами «скорая» отвезла его в больницу. Три месяца мужчина боролся за жизнь, а потом умер. Сына погибшего задержали.

Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СК по Пермскому краю.