В Перми у двух автобусов изменится расписание

Будет скорректировано расписание автобусов № 19 и № 36. Фото: Василий Вахрин

В Перми изменят расписание двух автобусов по просьбе жителей города. Будет скорректировано расписание автобусов № 19 «Микрорайон Липовая гора – улица Попова» и № 36 «Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1», сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.

Это была просьба жителей микрорайона Верхняя Курья и работников завода «Машиностроитель».

Сейчас первый маршрут № 19 начнет отправляться от остановки «Улица Попова» на пять минут позже, - сообщает издание Business Class. - Последний автобус маршрута № 36 будет уходит от остановки «Завод «Машиностроитель» в 22.36.