«Бросил в спину монтировку». В Перми таксист изувечил пассажира

Пассажир такси получил тяжкий вред здоровью. Фото: архив "КП"

В Перми уже состоялся суд над местным жителем, которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ситуация произошла в марте. Водитель такси получил заказ от молодых людей. Когда они приехали на место, пассажиры заплатили таксисту, но не всю сумму. Один из пассажиров сказал, что больше у него денег нет, и они стали убегать. Водитель взял из-под сиденья металлическую монтировку и побежал за ними. Когда понял, что не сможет их догнать, бросил ее в спину одного из убегающих и уехал.

Вернувшись домой, мужчина, в которого попало монтировкой, почувствовал себя плохо, вызвал скорую помощь и обратился в полицию. Водителя такси задержали. Мужчина компенсировал причиненный моральный вред.

- Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы на 4 года условно с испытательным сроком в 3 года, - сообщает ГУВД по Пермскому краю.