«Зарезал, снял украшения и спрятал тело». В Перми расследуют жестокое преступление

Мужчина задержан, в ближайшие дни мужчине будет предъявлено обвинение. Фото: Василий Вахрин

В Перми в жестоком преступлении обвиняют 35-летнего местного жителя. По информации следственного комитета мужчина поссорился со своей 58-летней матерью, достал нож и несколько раз ударил ее в грудь и шею.

Убедившись, что мать мертва, снял с нее ювелирные украшения, замыл в квартире следы крови, а тело завернул в ковер и спрятал в гаражном массиве, недалеко от места преступления. Взял из квартиры мобильный телефон матери, ее документы и верхнюю одежду. Часть вещей уничтожил, остальное спрятал, пытаясь сымитировать самовольный уход женщины из дома.

О ее исчезновении заявил брат женщины, который живет в соседнем городе. Он не смог до нее дозвониться по телефону.

- Благодаря грамотно организованному межведомственному взаимодействию следственного комитета и полиции, удалось в короткие сроки собрать комплекс неопровержимых доказательств, под тяжестью которых убийца дал признательные показания, подтвердил их на месте, указав место сокрытия тела убитой, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Он задержан, в ближайшие дни мужчине будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.