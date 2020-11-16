Энергетики «Т Плюс» помогли наладить теплоснабжение школы в Дзержинском районе

Фото: «Т Плюс»

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») провели мероприятия по наладке теплоснабжения одного из корпусов МАОУ «Средняя образовательная школа» № 25 в Дзержинском районе Перми. Для здания образовательного учреждения по ул. Мильчакова, 22, были отрегулированы режимы теплоподачи. В результате температура в классах соответствует нормативным показателям, и школа может продолжать учебный процесс.

Как выяснилось в ходе проверки, в школьном корпусе есть проблемы с приемом и распределением теплоносителя. Так, батареи нагревались только на первом этаже, а отопление верхних помещений было ненормативным. Это было вызвано нарушениями на внутридомовых сетях.

После проведения проверки тепловых и гидравлических режимов специалисты 2 Группы эксплуатации ООО «Пермская сетевая компания» выдали рекомендации техническому персоналу, обслуживающему здание. В результате прием и распределение теплоносителя нормализовано, и в школе обеспечивается отопление нормативного качества.

«Энергокомпания производит подачу теплоносителя только до ввода в здание. За прием и распределение теплоресурса внутри домов и учреждений отвечают обслуживающие организации – УК/ТСЖ, которые обязаны проводить регулировку тепловых установок и внутридомовых сетей. По вопросам качества отопления и горячей воды в квартирах жителям следует, в первую очередь, адресовать вопросы своим управдомам», - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.