В Перми на улице Крупской открыли четыре полосы для движения

Движение по улицы Крупской в Перми восстановлено на всех полосах. Фото: Виталий Кокшаров.

В Перми в воскресенье открыли четыре полосы для движения на улице Крупской, по две в каждую строну. На участке от улицы Лебедева до площади Дружбы выполнен весь объем работ по переустройству коммуникаций: сетей наружного водопровода, дождевой и наружной канализации.

Нечетную сторону отремонтировали во временном исполнении, а уже весной работы по устройству дорожной одежды будут завершены полностью.

Подрядчик выполнил переустройство трамвайных путей, наполовину оборудованы островки безопасности, установлены новые опоры контактной сети трамвая. До конца ноября устройство наружного освещения на объекте планируется завершить.

Весной благоустройство улицы продолжится – полностью закончить ремонт объекта планируется в следующем году.