«Погиб на месте». В Пермском крае произошло смертельное ДТП

72-летний мужчина погиб на месте аварии. Фото: Василий Вахрин

В Оханском районе 14 ноября произошло ДТП. Около 10.30 по дороге Острожка - Пихтовка двигался ВАЗ-21093. За рулем был 72-летний житель деревни Сычи.

На 3 километре трассы при выезде на главную дорогу водитель он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хавейл», автомобили столкнулись.

- Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте, - сообщает ГУВД по Пермском краю. - В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.