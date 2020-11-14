Пермский писатель-фантаст Евгений Филенко завоевал престижную премию имени Стругацких

Фото: страница в Фейсбук писателя.

Фантастический роман «Очень странные миры», который Евгений Филенко написал в 2015 году, удостоился престижной премии имени братьев Стругацких. Она была учреждена «АБС-фондом» в 1999 году в Санкт-Петербурге.

В финал в этом году вышли несколько фантастов, в том числе и пермский писатель. Но из-за коронавируса они не смогли лично участвовать в оглашении результатов голосования жюри – церемония проходила в удаленном формате.

Директор «АБС-фонда» петербургский писатель Сергей Игоревич Арно вскрыл конверты и огласил имена лауреатов.

Обладателями Семигранных Гаек были названы: в номинации «Художественная проза» - пермский писатель Евгений Филенко с книгой «Очень странные миры», москвичка Мария Галина с книгой «Hyperfiction» удостоилась премии в номинации «Критика и публицистика».

- Награды лауреатам будут вручены позднее, - сообщили в «АБС-фонде».

О чем книга пермского фантаста? «Консул Константин Кратов возвращается с Земли в Галактику, где у него остались незавершенные дела», - говорится в краткой аннотации к роману, выпущенному издательством Престиж Бук в 2020 году.