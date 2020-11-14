Тимошка словно спрашивает, какие мы, люди. Фото: страница ВК Лилии Зиюковой.

- Тимка жил с хозяином вместе с другими собаками, но однажды в того словно какой-то дьявол вселился, - рассказала пермский волонтер Лилия. - Одного своего пса он зарубил, а еще двух повесил. Неизвестно, чем бы это закончилось. Но мы узнали про эти дикие случаи. Тимошку удалось отбить, и мы забрали его к себе. Собака была в ужасном состоянии и от каждого звука вздрагивала. Но постепенно пес отмяк.

Волонтеры выделили Тимофею отдельную будку. Они разместили его фотографии на странице группы ВКонтакте «Потеряшки г.Перми».

Тимофей пес рослый, но добрый. Фото: страница ВК Лилии Зиюковой.

- Тимоше полтора-два года, это чау-чау, правда, не совсем чистокровный, но это его не портит, даже наоборот, - объясняют они. - Когда он немного пришел в себя, то выяснилось, что это очень добрый пес. Он нежно обнимает нас лапами за шею, прижимается, подсовывает свой милый нос подмышку. А если присесть рядом с ним – пытается забраться на коленки. Но, честно говоря, сложно разместить на коленях такого слоника!