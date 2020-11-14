«Выехать на трассу Пермь – Екатеринбург станет проще». В столице Прикамья запустили движение по правой стороне Героев Хасана

Фото: страница Instagram главы города.

На улице Героев Хасана в Перми сегодня ночью произошла «рокировка» - движение пустили по правой стороне дороги. Пермякам пообещали, что к концу будущего года выехать из столицы Прикамья на федеральную автотрассу «Пермь – Екатеринбург» станет проще.

- Ремонт, который ведётся сейчас на улице Героев Хасана, - это продолжение наших действий по организации нормального выезда из города, - отметил на своей странице в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов. - Самое важное было сделано 2 года назад на пересечении с железной дорогой.

Старый туннель под Транссибом всегда считался узким горлышком. Было найдено решение, которое позволило расширить проезд с двух до шести полос без остановки движения машин и поездов. Это - строительство нового железнодорожного путепровода над дорогой. После того, как он был построен, и поезда переключили на новую ветку, старая насыпь с узким туннелем была разобрана. И в результате город получил полноценный шестиполосный проезд. Пробки, которые были здесь раньше, уже ушли в прошлое.

Неудобства, которые испытывают водители сейчас на ремонтируемом участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского кольца, временные. Самые сложные работы, связанные с перекладкой сетей, практически завершены. В ночь на субботу было открыто движение по правой стороне, дальше подрядчик начнет работать с конструктивом дороги на левой стороне. Полное окончание ремонта - 2021 год. Это последний этап реконструкции, после завершения всех работ улица станет шестиполосной на всем протяжении от улицы Хлебозаводской до пересечения с Транссибом.

Как будет двигаться транспорт?

В городской администрации объяснили, как теперь будет двигаться автотранспорт – пока не закончат ремонт левой стороны, который скоро начнется.

- На участке от улицы Хлебозаводской до Бродовского тракта подрядная организация переключила движение с левой на правую сторону, хотя ранее это планировалось сделать только весной следующего года, - сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. - В ночь на 14 ноября движение по правой стороне участка запустили по асфальтобетонному дорожному покрытию. Водителям транспорта теперь доступно здесь две полосы для движения – по одной в каждом направлении.

На другом участке, ближе к перекрестку с Бродовским трактом, организовано три полосы для движения транспорта. Дополнительная полоса появилась при левом повороте с улицы Героев Хасана на Бродовский тракт для выезда из города.

- В районе ТЦ «Шоколад» пока можно ехать по четырем полосам - до декабря, когда здесь будут переключать газ, - объяснили в горадминистрации. - Затем здесь будет организовано две полосы по новому покрытию. Одновременно ремонтные работы начнутся на левой стороне. По контракту срок завершения ремонта – конец 2021 года. Проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут обустроены тротуары с двух сторон и велодорожка.