В Пермском крае директор частного детсада незаконно обогатилась на 2 млн рублей

В Кунгуре руководителя частного детского сада обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунгуре руководителя частного детского сада обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. 46-летняя местная жительница с 2015-2018 годов отправляла в Министерство образования и науки Пермского края документы, в которых завышала фактическое количество воспитанников в детском саду. Делала она это, чтобы увеличить размер субсидий.

- Она обвиняется по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - В результате мошеннических действий бюджету Пермского края причинен материальный ущерб в размере 2 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.