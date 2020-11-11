«Не дошел до школы». В Перми автобус сбил 12-летнего мальчика

Мальчик будет проходить амбулаторное лечение после ДТП. Фото: архив "КП"

Сегодня в 8.36 в Ленинском районе автобус сбил ребенка. За рулем был 41-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Пермской в сторону Ленина. Напротив дома № 24 по Комсомольскому проспекту он наехал на 12-летнего пешехода.

- По предварительной информации, подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Школьник получил травмы, ему было рекомендовано амбулаторное лечение.