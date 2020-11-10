Пермяки смогут задать вопросы прокурору о бесплатном питании детей в школах

В Перми 11 ноября прокуратура Пермского края проведет «прямую телефонную линию». Фото: Василий Вахрин

В Перми 11 ноября прокуратура Пермского края проведет «прямую телефонную линию». Она будет посвящена вопросам обеспечения прав, обучающихся на бесплатное и качественное питание в школах. Звонить можно с 12.00 до 13.00 по номеру телефона: 8 (342) 217- 53-36.

На интересующие вопросы о качестве питания, бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан, возможности получения компенсации (продуктового набора) и на другие вопросы ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры края Трушкова Татьяна Михайловна.

Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.