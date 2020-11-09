Пермские театры и музеи вновь открылись для посетителей

Сегодня, 9 ноября, театры и концертные организации, музеи и библиотеки Перми возвращаются к работе со зрителями. Фото: Василий Вахрин

В Перми вновь отрывают свои двери учреждения культуры. Напомним, с 26 октября для них были введены ограничительные меры из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Сегодня, 9 ноября, театры и концертные организации, музеи и библиотеки Перми возвращаются к работе со зрителями. Там по-прежнему действуют правила соблюдения социальной дистанции, масочного и температурного режимов.