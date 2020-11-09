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Общество

Пермские театры и музеи вновь открылись для посетителей

Учреждения культуры уходили на двухнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом
Анна Маркова
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Сегодня, 9 ноября, театры и концертные организации, музеи и библиотеки Перми возвращаются к работе со зрителями.

Сегодня, 9 ноября, театры и концертные организации, музеи и библиотеки Перми возвращаются к работе со зрителями.

Фото: Василий Вахрин

В Перми вновь отрывают свои двери учреждения культуры. Напомним, с 26 октября для них были введены ограничительные меры из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Сегодня, 9 ноября, театры и концертные организации, музеи и библиотеки Перми возвращаются к работе со зрителями. Там по-прежнему действуют правила соблюдения социальной дистанции, масочного и температурного режимов.