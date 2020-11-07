Пермячка отсудила 80 тысяч за травму, полученную после падения в центре Перми

Для производства наружных работ подрядчик установил деревянную защитную конструкцию, но содержал ее ненадлежащим образом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермячка отсудила моральный и материальный ущерб за травму, полученную в результате падения в центре Перми. Упала она в марте этого года на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Луначарского.

- Пострадавшая спускалась по деревянному настилу, поскользнулась, упала, подвернула руку и получила травму, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. - Пострадавшая обратилась в травматологическое отделение, где ей поставили диагноз и назначили лечение. Повреждения были квалифицированы, как вред здоровью средней тяжести. Потерпевшая испытывала нравственные и физические страдания, понесла затраты на лечение, поэтому обратилась в суд.

В суде установили, что в доме по адресу Комсомольский проспект, д. 36 шел капитальный ремонт. Для производства наружных работ подрядчик установил деревянную защитную конструкцию шириной 1,5 м, высотой 2 м, а сверху - сплошной защитный козырек. А из-за ненадлежащего исполнением обязанностей по содержанию защитного ограждения истицей была получена травма.

Суд постановил взыскать с ООО «ДСТ-Строй» в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей и расходы, понесенные на лечение - 1 144 рублей.