Двойное ДТП в Березниках: иномарка наехала на авто, насмерть сбившее пешехода

По факту двух дорожно-транспортных происшествий в ГИБДД проводят проверки, устанавливают все обстоятельства. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сложное смертельное ДТП произошло вечером 6 ноября в Березниках. Оба столкновения произошли около 21.00 на улице Ленина.

Сначала 46-летний водитель Renault Duster насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. Пострадавшая скончалась на месте.

После того, как водитель остановился, вызвал полицию и «скорую» и стал их ждать, в него влетел внедорожник Land Rover под управлением 54-летней местной жительницы. Из-за столкновения водитель Renault Duster получил травмы и был госпитализирован.

- В настоящее время по факту данных дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.