Главный инженер подразделения РЖД брал взятки за обслуживание станции Пермь-2

Фото: архив "КП".

В Перми один из топ-менеджеров подразделения железной дороги, видимо, решил, что взятки полезно брать и давать. Но попался и оказался на скамье подсудимых.

- Работая главным инженером Пермской дистанции пути, он получил взятку в размере 130 тысяч рублей за сопровождение заявки на оказание услуг по подаче сжатого воздуха для очистки стрелки на станции Пермь-2, - объяснили в Дзержинском суде Перми. -

А однажды на автостоянке гипермаркета «Лента» он передал взятку в размере 30 тысяч рублей старшему инспектору РЭО ГИБДД, чтобы приобрести права категории «А» без экзамена.

Суд назначил железнодорожнику штраф в размере 450 тысяч рублей и лишил права занимать определенные должности в течение полутора лет.

Этот приговор главный инженер еще может обжаловать в краевой инстанции.