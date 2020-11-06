В Перми появился единый справочный телефон аптек

Сейчас на линии работает 25 операторов, они владеют информации о наличии лекарств в 640 аптеках. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В Прикамье теперь есть единый телефон справочной лекарств. Он начал работу в тестовом режиме с 5 ноября. Теперь узнать, где купить нужный препарат, можно по телефону: 8 (342) 219 84 84.

- До этого у каждой сети аптек была своя справочная и жителям, чтобы найти лекарство, приходилось звонить по нескольким номерам или искать в интернете, - сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

О наличии льготных лекарств нужно звонить по телефону: 8 800 300 1000. Службы работают круглосуточно в выходные и праздничные дни.

Сейчас на линии работает 25 операторов, они владеют информации о наличии лекарств в 640 аптеках. Количество «подключившихся» к справочной службе аптек и операторов на линии будет постепенно увеличено, а работа справочной - своершенствоваться.