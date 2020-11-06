Житель Очера три месяца издевался над своими пасынками

После возбуждения уголовного дела детей изъяли из семьи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следствие установило, что с августа по октябрь 2019 года мужчина избивал двух сыновей своей сожительницы. В октябре домашний садист с силой вывернул несовершеннолетнему левую руку, причинив закрытый перелом. А в сентябре два раза подолгу держал одного из детей в подвале квартиры.

После возбуждения уголовного дела детей изъяли из семьи и передали в приют, а мать несовершеннолетних ограничили в родительских правах. Мужчину признали виновным сразу по 3-м статьям "Истязание в отношении двух несовершеннолетних", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего" и "Незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего".

- Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.