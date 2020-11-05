Губернатор Пермского края выразил соболезнования семьям погибших в ДТП медиков

Погибшие в аварии Людмила Громаковская и Андрей Батраков. Фото: Профсоюз медиков Кунгурского района.

Страшная авария произошла утром 5 ноября в Ординском районе. Столкнулись автомобиль «скорой помощи» и грузовик. От удара скончались 42-летняя Людмила Громаковская и 34-летний Андрей Батраков. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Соболезнования семьям погибших медиков выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- От имени Правительства Пермского края и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП медицинских работников, - написал глава региона. - Это невосполнимая потеря для регионального здравоохранения. Людмила Громаковская и Андрей Батраков много лет проработали фельдшерами скорой медицинской помощи и зарекомендовали себя настоящими профессионалами, преданными своему делу. Они были верными коллегами и чуткими специалистами - помогли сохранить жизнь и здоровье тысячам пациентов, которые сегодня им за это благодарны. В момент трагедии они также ехали по вызову, чтобы оказать помощь беременной женщине.

Ввиду специфики своей работы медики больше других подвержены риску, особенно сегодня - в период пандемии. Им приходится трудиться в сложных и опасных условиях, они буквально находятся «на передовой» в борьбе с коронавирусом и другими болезнями. Тем больнее для нас утрата, которую мы переживаем сегодня - когда каждый ценный специалист на счету.

Мы предпримем все усилия, чтобы разобраться в причинах страшной аварии. Разделяю чувства родных и близких и обращаю им слова поддержки. Светлая память.

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