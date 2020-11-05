В Пермском крае в ДТП попала колонна инкассаторов

В аварию попали две машины инкассаторов. Фото: кадр видео https://vk.com/chpkungur

В Кунгурском районе, 3 ноября, на трассе Пермь - Екатеринбург произошло ДТП с участием трех машин. В сторону уральской столицы ехала колонна автомобилей инкассаторов: два КАМАЗа сопровождали два джипа.

В аварии пострадал водитель грузовика. Фото: кадр видео https://vk.com/chpkungur

По информации источника, недалеко от Кунгура, в середину колонны «вклинился» грузовик JAC. На т-образном перекрестке, где есть пешеходный переход, впереди идущая машина сопровождения затормозила, чтобы пропустить пешехода. Быстро среагировать смогли не все водители. Грузовик врезался в КАМАЗ инкассаторов, а в него джип инкассаторов.

У водителя грузовика зажало ногу. На место приехали пожарные, полицейские и медики. Вместе они смогли освободить мужчину и передали «скорой», водителя госпитализировали.