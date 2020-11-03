«С бейсбольной битой наперевес». В Чердыни пьяный муж не пускал жену домой

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В минувшем августе в Чердыни пьяный муж не пускал жену домой. Та была вынуждена позвонить в полицию. Но когда двое сотрудники полиции прибыли по вызову женщины, во дворе многоквартирного дома их встретил ее муж с бейсбольной битой наперевес. Он угрожал, что пустит в ход против полицейских свое орудие. В результате было возбуждено уголовное дело в связи с угрозой применения насилия в отношении представителя власти.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Теперь 35-летнему жителю Чердыни грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.