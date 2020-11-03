В Березниках выбрали главу города

Константин Светлаков. Фото: сайт Березниковской городской Думы

Депутаты Березниковской городской Думы на внеочередном заседании выбрали главу города Березники – главу администрации города Березники. Им стал бывший топ-менеджер «Уралхима» Константин Светлаков, до 2019 года работавший юридическим директором группы компаний АО «ГалоПолимер». Еще одним претендентом на пост главы города был Владимир Жулдыбин.

Как сообщили в думе, на заседании присутствовали 22 депутата. После тайного голосования действительных бюллетеней оказалось 21, один был испорчен. За Константина Светлакова проголосовали 21 депутат. А за его соперника, Владимира Жулдыбина, ни один.

В итоге на ближайшие пять лет главой Березников будет Константин Светлаков.

Наша справка:

Константин Светлаков родился 27 декабря 1970 года, окончил Уральский Политехнический институт и Пермский государственный университет. С 1997 по 2003 год работал в ОАО Сода», ОАО «Березниковский содовый завод», ООО «Сода-хлорат». С 2004 по 2012 год был директором по праву и заместителем директора филиала по правовым вопросам березниковского «Азота».