Пермским школьникам, застрявшим в Крыму, взяли тесты и привезли гостинцы

Для разрешения ситуации и возвращения детей домой, в Крым выехала заместитель образования Пермского края Наталья Зверева. Фото: Инстаграм Раисы Кассиной. ⠀

Пермские школьники, которые поехали в Крым и оказались запертыми в обсерваторе Евпатории ждут результатов теста на коронавирус.

Напомним, дети отправились в Крым на конкурс «Большая перемена». За сутки до вылета им сделали тест на ковид. О том, что среди участников делегации есть заболевшие они узнали в Москве, во время пересадки. Двоих развернули и отправили в Пермь, остальные 20 долетели до Симферополя, но на «Большую перемену» они так и не попали. Школьников отвезли в обсерватор. В старом здании течет крыша, холодные батареи и бегают жуки по кроватям.

- В понедельник у нас взяли тесты на коронавирус, - говорит Маша Федосеева, школьница из Перми. - Теперь мы ждем результатов.

Для разрешения этой ситуации и возвращения детей домой, в Крым выехала заместитель образования Пермского края Наталья Зверева.

«Закупили ребятам товары первой необходимости, приятные сладости к чаю. Договариваемся с директором обсерватора и санатория об улучшении условий. Уже починили крышу, принесли нормальную посуду, а не одноразовую. Перечислили детям деньги на телефон, чтобы они могли общаться с родителями.», - пишет на странице в социальной сети министра образования Раиса Кассина.

По словам министра, Наталье Зверевой удалось договориться с организаторами конкурса: они приедут в Пермский край!

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