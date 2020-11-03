«Просим отнестись с пониманием». Приезд в Пермь великих православных святынь отложили на неопределенный срок

Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых в России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 ноября в Пермь должны были прибыть две великие православные святыни: иконы с частицей честных мощей Святителя Николая Чудотворца и великомученика и целителя Пантелеимона. Планировалось, что иконы будут находиться в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на улице Лодыгина, 40а. А доступ к святыням должен быть организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Но спустя сутки после того, как эта информация была обнародована, церковнослужители сообщили о том, что православные святыни в Перми появятся не скоро.

- Принято решение о переносе на неопределенный срок принесение икон с частицей честных мощей Святителя Николая и великомученика Пантелеимона. Просим отнестись с пониманием, - пояснили в храме.

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