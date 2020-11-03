Школам Пермского края разрешили продлить каникулы

Каникулы в пермских школах могут продлить до 9 ноября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Каникулы у пермских школьников могут быть продлены. Министерство образования региона рекомендовало школам оставить школьников дома до 8 ноября. При этом каждая школа самостоятельно принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации в учреждении.

«Вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября. Но мы решили, что будет правильнее, учитывая эпидемическую ситуацию, рекомендовать начать учебную неделю с понедельника», – отмечает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Предполагается, что продление каникул поможет снизить распространение заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.

После окончания каникул в школах будут продолжены мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Будут организованы утренний фильтр, регулярная обязательная дезинфекция помещений. Учителя во внеурочное время, в том числе во время перемен, должны носить защитные маски. Также их обязаны использовать сотрудники столовой, - напомнили в Минобре.