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В Перми временно изменили движение на улице Карпинского

По-другому теперь ходят автобусы 6 маршрутов
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Василий Вахрин

В Перми до понедельника закрыли движение транспорта по улице Карпинского на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Рязанской.

- Это связано с выполнением работ по реконструкции улицы, - объяснили в городской администрации. – Ограничение движения продлится до 5.30 2 ноября.

В связи с этим до понедельника изменилось и движение автобусов на 4, 28, 29, 47, 56 и 59 маршрутах.

Водителям и пассажирам советуют заранее планировать свои поездки. Посмотреть расписание общественного транспорта в режиме онлайн можно на сайте «Гортранса» по ссылке m.gortransperm.ru/