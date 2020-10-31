В Перми временно изменили движение на улице Карпинского

- Фото: Василий Вахрин

В Перми до понедельника закрыли движение транспорта по улице Карпинского на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Рязанской.

- Это связано с выполнением работ по реконструкции улицы, - объяснили в городской администрации. – Ограничение движения продлится до 5.30 2 ноября.

В связи с этим до понедельника изменилось и движение автобусов на 4, 28, 29, 47, 56 и 59 маршрутах.

Водителям и пассажирам советуют заранее планировать свои поездки. Посмотреть расписание общественного транспорта в режиме онлайн можно на сайте «Гортранса» по ссылке m.gortransperm.ru/