В Пермском крае за сутки выявили 167 новых случаев заражения COVID-19

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В Роспотребнадзоре обнародовали свежую статистику по коронавирусу. За прошедшие сутки В Пермском крае выявили 167 новых случаев заражения COVID-19: 103 человека проходят лечение в больницах, 64 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 13 541. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 30 октября – 1,07). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

По данным краевого Минздрава, из 167 новых инфицированных – 62 мужчины, 101 женщина и 4 ребёнка (1 девочка и 3 мальчика) . Среди взрослого населения: младше 45 лет – 34 человека, 71 человек в возрасте 45-65, 58 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.