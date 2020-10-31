«С понедельника маски нужно будет носить на парковках и в лифтах». В Прикамье до 15 ноября оставили прежние ограничения из-за коронавируса и добавили новые

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу на заседании краевого оперштаба приняли решение продлить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября.

- Также на две недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях, - прокомментировали в краевом правительстве.

Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Соответствующие изменения будут внесены в Указ о мерах по недопущению распространения COVID-19 и вступят в силу с момента опубликования документа с понедельника, 2 ноября.

В Пермском крае продолжает действовать также масочный режим. С понедельника ношение масок будет обязательно на парковках, в лифтах, магазинах, транспорте и других общественных местах. Теперь это будет закреплено в губернаторском указе.