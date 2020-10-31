На курорте «Усть-Качка» откроют 200 мест для лечения заболевших коронавирусом

Прикамская здравница поможет бороться с коронавирусом.

В Пермском крае сообщили о том, что будут открывать дополнительные места для лечения заболевших коронавирусом. Часть из них разместят на известном пермском курорте.

- В конце следующей недели дополнительные койки - около 200 мест - будут развернуты в обсервационном режиме в Усть-Качке, - проинформировал членов краевого оперштаба и.о. зампредседателя правительства по вопросам здравоохранения Сергей Никифоров. -Примерно к 10 ноября дополнительные койки планируется развернуть в клинике РЖД – это еще порядка 120 мест. Соответствующие договоренности уже достигнуты.

На этой неделе уже развернули дополнительно 55 коек для больных COVID-19 в Чайковском и Перми.

Легких больных будут консультировать по телефону.

- Для бессимптомных пациентов, проходящих амбулаторное лечение, мы организовали на базе поликлиник дистанционные консультативные центры, врачи сопровождают их удаленно, - объяснил на заседании оперштаба губернатор Дмитрий Махонин.