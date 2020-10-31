В Перми предупредили об отключениях воды в конце октября и начале ноября

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» предупредили об отключении воды в связи с ремонтов водоводов. Смотрим, не «пересохнут» ли краны в вашей многоэтажке.

31 октября с 9.00 до 19.00 воды не будет на улицах в домах по таким адресам:

- Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17;

- Шоссе Космонавтов, 197А;

- Мира, 112, 114.

2 ноября с 10.00 на сутки до 10.00 3 ноября отключат водоснабжение в многоэтажках на улицах:

- Космонавта Беляева, 33;

- Космонавта Леонова, 33, 41, 41 К2;

- Нефтяников, 31А;

- Рязанская, 136.

7 ноября с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах на следующих улицах:

- Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17;

- Космонавтов, 197А;

- Мира, 71, 71А, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 108, 110, 112, 114.

11 ноября с 9.00 до 19.00 водоснабжения не будет в домах на улице Дениса Давыдова, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А.

14 ноября с 9.00 на сутки до 9.00 15 ноября «пересохнут» краны в домах на таких улицах:

- Дениса Давыдова, 10, 12, 13, 15, 17;

- Космонавтов, 197А;

- Мира, 112, 114.