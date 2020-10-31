«Бегал два года». Сотрудники Интерпола задержали в Таиланде пермского афериста

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два года назад 28-летнему пермяку удалось скрыться от следствия – его заподозрили в организации преступной группы мошенников. Они выманили у предпринимателей более 20 миллионов рублей. В марте 2018 года организатора объявили в международный розыск.

Обнаружить его удалось в Таиланде.

- В сентябре этого года управление миграционной полиции Пхукет уведомило консульство Российской Федерации о том, что аферист задержан, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Компетентные органы Таиланда депортировали его в Россию. Сотрудники российского Бюро Интерпола задержали пермяка и поместили в следственный изолятор. После того, как он пройдет карантин, его этапируют в Пермь.

Как сообщают в прикамском главке полиции, двум остальным участникам группы уже предъявлено обвинение, в сентябре дело по ним было передано в суд.