«Их отрезало огнем». В Прикамье на пожаре погибли два человека

- Фото: Василий Вахрин

Трагедия случилась сегодня ночью в Оханске - огонь вспыхнул на втором этаже дома на улице Кирова.

- Горела кровля, пламя выбивалось из окон на втором этаже, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Из дома смогли выйти 5 человек. Но двоим не удалось выбраться, огонь их отрезал от спасения.

Борьба с пожаром продолжалась больше часа. В его тушении принимали участие 36 человек, было задействовано 14 единиц техники.

- Ликвидировать возгорание пришлось на площади более 100 квадратных метров, - рассказали огнеборцы. - В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружили тела двух погибших.

Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю сейчас устанавливают обстоятельства и причины смертельного пожара.