Погода в Перми в конце октября и в начале ноября 2020: в Прикамье будет теплее нормы на несколько градусов

- Фото: Василий Вахрин

Погода продолжает благоприятствовать прикамцам. Мы сетуем, что столбик термометра колеблется в районе нулевой отметки, а синоптики объясняют, что обычно в это время года у нас бывает холоднее.

- За счет выноса теплой воздушной массы из Казахстана температурный фон в регионе повышенный, - отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Среднесуточная температура на 2–6 градусов выше средних многолетних значений.

Правда, именно в эти выходные нас ждет незначительное похолодание. Заглянувший циклон принесет мокрый снег или дождь. Но он быстро отступит, и на какое-то время установится сухая погода, а время от времени будет выглядывать солнышко.

В субботу, 31 октября, днем в Прикамье будет от -1 до +4 градусов, в Перми – около нуля, может идти несильный мокрый снег, на дорогах возможно образование льда.

В воскресенье, 1 ноября, немного потеплеет – днем на юге края до +5 градусов. В краевом центре дневная температура будет по-прежнему преимущественно нулевой. Зато не ожидается осадков. На дорогах возможен гололед.

В понедельник, 2 ноября, как прогнозируют синоптики, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов, в северных территориях края вероятен небольшой снегопад.