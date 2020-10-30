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"Бизнес-новости": Пермь

«ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг предпринимателей-должников за тепло

Для взыскания возникшей задолженности в отношении этих организаций применяются все предусмотренные законом меры
Виктор Правдин
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Фото предоставлено пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс»

Фото предоставлено пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» составил антирейтинг должников-юридических лиц. Этот список поможет представителям бизнес-сообщества исключить из числа контрагентов недобросовестные компании и снизить финансовые риски.

В лидерах — ООО «Конкур-Пермь», чья задолженность превысила 1,7 млн руб. На втором месте ООО «Спецстрой-ДТА», задолжавшее 967 тыс. руб. Третье место антирейтинга занимает ООО «Азалай» с долгом в 713 тыс. руб.

Для взыскания возникшей задолженности в отношении этих организаций применяются все предусмотренные законом меры: обращения в суд и ограничение поставки энергоресурса до полного погашения долга. Отметим, что в случае ограничения и отключения теплоснабжения, после оплаты долгов клиенту необходимо будет возместить затраты на отключение и оплатить 16 тыс. рублей за повторное подключение к сети теплоснабжения.

«Платежная дисциплина многое говорит о профессионализме руководства компании и ее финансовом состоянии. Если юридическое лицо пренебрегает оплатой коммунальных услуг, высок риск неисполнения других обязательств. Мы рекомендуем добросовестным клиентам учитывать это в организации своей работы», — отмечает руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.