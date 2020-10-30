Оперштаб: ограничительные меры в Прикамье продлены до 15 ноября

За последнюю неделю наиболее выраженный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди жителей 30-49 лет. Фото: permkrai

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев отметил, что за последнюю неделю наиболее выраженный рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди жителей 30-49 лет.

«Случаи заболевания коронавирусом выявлены во всех 46 территориях края, необходима вовлеченность всех глав муниципальных образований. Основную долю заболевших (40,9%) составляют работающие и служащие, 31,3% – неработающие. При этом наблюдается существенное снижение доли заболевших пенсионеров с 30 до 18%», – отметил Виталий Костарев.

Таким образом, по мнению специалистов, введенный режим строгой самоизоляции для лиц старшего поколения оправдывает себя.

В связи с этим власти приняли решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 15 ноября. Также на 2 недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы, детские развлекательные центры и другие развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Соответствующие изменения вступят в силу 2 ноября.

Также в Министерстве территориальной безопасности сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора Прикамья совместно с представителями местных администраций и полицией проверят ночные клубы, общепиты, развлекательные и досуговые заведения на предмет соблюдения ограничений.