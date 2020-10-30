Райффайзенбанк: 41% россиян считают, что на удаленке работают эффективнее коллег

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Райффайзенбанк изучил, как сотрудники крупных компаний воспринимают практику удаленной работы и возвращение в офис. Несмотря на то, что 69% респондентов уверены, что дистанционно они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе, почти каждый второй (47%) предпочел бы гибридный график — возможность совмещать работу в офисе и дома. В исследовании приняло участие более 5 тыс. офисных работников из городов-миллионников.

Практику удаленной работы в период пандемии ввели, согласно результатам опроса, 80% компаний. Чаще, чем остальные, из дома стали работать жители Москвы (90%), Екатеринбурга (83%) и Краснодара (83%). При этом в росте личной эффективности на удаленной работе уверены опрошенные из Ростова-на-Дону (15%), Санкт-Петербурга (15%) и Москвы (14%). Однако сомневающихся в личной эффективности при дистанционном графике оказалось намного больше: 31% респондентов считают, что в таком формате они работают менее результативно.

Гораздо более строго, чем к собственной эффективности на удаленке, опрошенные относятся к качеству работы коллег. Им недоволен в среднем 41% респондентов, причем в Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону критичен к эффективности других сотрудников почти что каждый второй (47%) участник опроса.

«Грамотное планирование работы команды при дистанционном взаимодействии требует от менеджера новых навыков, и мы с началом удаленной работы запустили онлайн-обучение для того, чтобы развить такие компетенции у всех наших менеджеров, — рассказал руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — Мы в Райффайзенбанке придерживаемся культуры результата. Мы не контролируем процесс, сотрудники могут самостоятельно выбирать, как построить свою работу, чтобы достигать целей наиболее эффективно».

В октябре Райффайзенбанк запустил проект по изменению рабочей среды Future of work. Он позволит использовать новые подходы к работе, сочетающие лучшее от удаленного и офисного форматов, чтобы добиться максимальной гибкости команд и комфорта для сотрудников.