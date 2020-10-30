«Деликатесы, мед, расписные пряники». В центре Перми открылась продовольственная ярмарка

Ярмарка будет работать до 31 октября. Фото: permkrai.ru

На площадке перед универсамом «Семья» на улице Борчанинова, 13 открылась сезонная ярмарка. Она оформлена к предстоящему «Хэллоуину», но купить там можно не только тыкву.

«Региональные фермеры и производители привезли все самое лучшее и вкусное к вашему столу: свежее мясо, хлеб, сыры, мёд, орехи и многое другое. На ярмарке соблюдены все меры безопасности – маски и санитайзеры есть у каждой точки торговли, - рассказали в «Семье» - рассказали представители торговой сети «Семья».

В краевом министерстве промышленности рассказали, что на ярмарке представлена продукция региональных фермеров: мясные, колбасные изделия и деликатесы, молочная продукция и сыры, овощи, грибы, мед и продукция пчеловодства, дикорастущие ягоды и специи, леденцы и расписные пряники. Участие в событии принимают порядка 17 региональных производителей пищевой продукции. В будущем на этой площадке будут проходить и другие ярмарочные мероприятия, в том числе и новогодние.

Ярмарка будет работать до 31 октября. Организаторы напоминают, что участники необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора: торговые места должны быть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, каждые 2-4 часа они должны проводить дезинфекцию и иметь при себе антисептики. Посетители также обязаны использовать средства индивидуальной защиты и придерживаться дистанции в 1,5 метра. Ярмарка будет работать до 31 октября.

В Минпроме сообщают, что до конца года в Пермском крае пройдет более 500 ярмарочных дней на 50 территориях региона. Также по инициативе главы Прикамья в регионе появится специальное интерактивное приложение с картой фермерских хозяйств «Где фермер?», с помощью которого можно без посредников покупать свежие овощи, мясо и рыбу, а также другие продукты питания. Для участия на ярмарке в Перми фермеру достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Перечень мест под ярмарки будут определять органы местного самоуправления Прикамья. Документация на продукцию на ярмарках проверяется. К площадкам для торговли будет проведено электричество. Места для фермеров предоставляются бесплатно.