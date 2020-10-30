Следователи опубликовали видео из незаконного пермского приюта, где скончался пенсионер

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Следователи опубликовали видео из незаконного приюта в Кировском районе, где скончался постоялец.

Напомним, накануне правоохранительным органам стало известно о существовании в Кировском районе Перми незаконного приюта для престарелых «Добрые руки».

На место приехали следователи, сотрудники здравоохранения и социальной защиты. Выяснилось, что приют организовала местная жительница, на работу она привлекла наемников. В помещении приюта находилось 12 пенсионеров, один из которых был мертв.

- 11 постояльцев для оказания необходимой медицинской помощи были доставлены в больницы, - сообщили в Министерстве социального развития Пермского края. - Было задействовано 6 карет скорой помощи. Один из постояльцев с температурой пройдет дополнительное обследование на COVID-19

Теперь соцслужбы ищут родственников стариков. А следственный комитет возбудил уголовные дела. Руководителя центра на месте не было, где она сейчас - неизвестно, она объявлена в розыск как подозреваемая.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по факту оказания лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека и халатности, допущенной должностными лицами контролирующих органов, - сообщает СКР по Пермскому краю.

В настоящее время в Пермском крае продолжают работать порядка 20 частных приютов, деятельность которых находятся на контроле. За последние два года работы было закрыто около 10 частных приютов, в связи с некачественным предоставлением услуг.

Напомним, это не единственный громкий случай, когда в Перми брошенные стрики в ужасных условиях и антисанитарии, без должной медпомощи находились в подпольных приютах..