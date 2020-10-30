В Перми пройдет рейд «Опасный водитель»

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в нетрезвом виде. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Перми с 30 октября по 1 ноября сотрудники ГИБДД проведут рейд «Опасный водитель». Полицейские проведут профилактическое мероприятие, чтобы предупредить грубые нарушения правил дорожного движения. Будут пресекать управление автомобилем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от управления автотранспортом в нетрезвом виде.

Если вам стало известно о водителях, севших за руль в нетрезвом виде, полицейские просят сообщать в дежурную часть по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.